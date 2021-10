Groningen in het teken van de 4 Mijl

nieuws

Foto: Andor Heij

Groningen staat zondag in het teken van 4 Mijl. In de middag weten we wie de opvolgers worden van Davis Kiplangat en Eva Cherono.

De 4 Mijl wordt voor de 34ste keer gehouden. Vorig jaar kon het niet doorgaan vanwege de coronacrisis. De wedstijdloop begint in de middag om 13.00 uur. Bij de laatste editie, in 2019, wist Davis Kiplangat te winnen in een tijd van 17.27. Het parcoursrecord staat op op 17.06. Bij de vrouwen wist Eva Cherono twee jaar geleden te winnen. Zij noteerde een tijd van 19.30. Bij de vrouwen staat het parcoursrecord op 19.14. Ook om 13.00 uur start de Charity Run. Daarna zijn de bedrijven-, jeugd, en recreatielopers aan de beurt.

Vanwege de 4 Mijl zijn diverse straten in Groningen en Haren afgesloten. Zo zijn de Vismarkt en het Akerkhof vanaf de ochtend tot ’s avonds 19.00 uur afgesloten. Het goede doel waar dit jaar voor gelopen wordt is Quiet Groningen. Deze organisatie zet zich in voor stille armoede.