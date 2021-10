Groningen centraal in prijsgekte op woningmarkt

nieuws

Foto: Jeroen Stoop via: wikiportret.nl / WikiMedia (ccby-gfdl)

In veel regio’s in het noorden van het land stegen de woningprijzen in het afgelopen jaar zeer hard. Uit de kwartaalcijfers van de NVM over de afgelopen drie maanden blijkt dat het westelijke deel van Groningen, samen met Zuidoost-Friesland, de Achterhoek en de Kop van Noord-Holland de regio’s zijn waar de transactieprijzen het hardst stegen.

In de regio ‘overig Groningen’ (de COROP-regio waar het westelijke deel van Groningen onder valt, inclusief de gemeente Groningen) stegen de woningprijzen met meer dan 25 procent op jaarbasis. Dat is een stuk hoger dan het landelijke gemiddelde van negentien procent.

Tegelijkertijd concludeert de NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaar) dat het woningaanbod in Groningen relatief langzaam. Ongeveer een derde het te koop staande aanbod verdween binnen een jaar. Dat is een stuk lager dan het gemiddelde in Nederland (44 procent minder aanbod dan in dezelfde periode vorig jaar).

Tegelijkertijd wordt er in Groningen een stuk minder nieuwbouw gepleegd dat in de rest van het land. Amper 5 procent van de Nederland nieuwbouw wordt aangeboden in Noord-Nederland. De Randstad is hierin koploper.