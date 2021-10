Groen Geel verslaat Be Quick in topper, HFC’15 wint ruim

sport

Foto Andor Heij: Groen Geel - Be Quick 1887 (zat)

In de zaterdag derde klasse C delen HFC’15 en Groen Geel na vanmiddag de koppositie. HFC’15 won ruim bij Loppersum, Groen Geel versloeg Be Quick in een spectaculaire slotfase. Velocitas won ook en is gedeeld koploper.

Door Martijn Minnema

Groen Geel leek in blessuretijd de zege nog uit handen te geven. Na een blunder van keeper Jeroen Vogel kwam Be Quick nog op 2-2, maar diep in blessuretijd bezorgde Tonnis de Vries Groen Geel toch nog de zege: 3-2. Bij rust was het 1-1, een kwartier voor tijd had Mark Oostink Groen Geel uit een strafschop op 2-1 gezet.

Groen Geel deelt de koppositie met HFC’15 wat bij Loppersum met 1-7 won. Beide clubs hebben 9 uit 4 en een doelsaldo van +7. Ook Velocitas staat op 9 uit 4, het versloeg op eigen veld Glimmen met 3-1, Velo heeft een iets minder doelsaldo. Koploper Aduard 2000 leed zijn eerste nederlaag en completeert het kwartet wat de leiding in 3C deelt.

Omlandia versloeg Stadspark met 1-0 en staat met 7 uit 4 op plek vijf. Onderin verloren Helpman en sc Stadspark. Beide clubs staan na vier duels op 3 punten en bezetten de voorlaatste plekken.

In 4C leed Mamio het eerste puntverlies. Uit bij De Heraclieden ging Mamio met 3-0 onderuit. Lycurgus versloeg Amicitia VMC met 4-3 en steeg naar plek twee. Mamio is derde.