Foto: Gerard Kobes

Het weekeinde gaat grijs verlopen, maar daarna is er een weersverbetering met veel zon en hogere temperaturen.

Zaterdag is het overwegend bewolkt, maar het blijft droog. Zondag is het ook bewolkt en kan er later op de dag een spat regen vallen. Beide dagen wordt het ongeveer 13 graden.

Maandag draait de wind naar het zuiden en wordt er warmere lucht aangevoerd en is de zon vaak te zien. Het wordt 16 graden. Dinsdag en woensdag kan het zelfs 18 graden worden.

Uitgebreid weerbericht