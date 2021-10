GRC wint, Stadspark verliest; punt voor FC Lewenborg; Forward houdt aansluiting

sport

Foto Martijn Minnema. GRC Groningen - Hoogezand

In de zondag eerste klasse F boekte GRC een knappe zege op nummer twee Hoogezand. Stadspark ging bij het puntloze FVC ruim onderuit. In 2L verloren Gruno en Helpman en pakte Lewenborg een punt.

Door Martijn Minnema

1F

GRC Groningen steeg dankzij een 2-0 zege op Hoogezand naar de derde plek. De achterstand op koploper GOMOS is slechts twee punten. Met Hoogezand kwam de tot voor kort nummer twee op bezoek, een ploeg met veel scorend vermogen bovendien. Een efficiënt GRC nam door treffers van Ruben Brinkman in de 23′ minuut en Robert Smit in de 30′ minuut een 2-0 voorsprong in een eerste helft met weinig kansen.

Ook na rust kwam de voorsprong lange tijd niet echt in gevaar, pas in het laatste kwartier werden de gasten gevaarlijk. De lat werd geraakt en twee Hoogezand doelpunten werden afgekeurd (wegens duwen en aanvallen van de keeper), na de afgekeurde goals zonk Hoogezand de moed in de schoenen en kreeg GRC nog een paar mogelijkheden op 3-0.

SC Stadspark kon de knappe zege van vorige week tegen subtopper VKW geen vervolg geven. Dat terwijl het met FVC een uitgelezen tegenstander trof om verder van de onderste plekken vandaan te komen, de Friezen waren na vier duels nog puntloos.

Bij rust keek Stadspark in Leeuwarden echter al tegen een 3-0 achterstand aan, na rust werd er niet meer gescoord. Met 4 uit 6 staat Stadspark weliswaar tiende, maar qua verliespunten doet alleen Noordster het slechter.

2L

In 2L was de foutloze koploper GVAV Rapiditas vrij, het zag de concurrenten bovenin punten verspelen. Nummer 2 Valthermond speelde gelijk bij Rolder Boys en nummer 3 WKE’16 speelde bij Lewenborg met 4-4 gelijk. Lewenborg leek op weg naar winst, het boog voor rust een 0-1 achterstand om in een 3-1 voorsprong. Na rust kwam WKE terug tot 3-3, nam Lewenborg wederom de leiding, maar kort voor tijd kwamen de Emmenaren wederom langszij, 4-4. Lewenborg staat met 5 uit 5 tiende.

De voorsprong van GVAV Rapiditas op de gedeelde nummers twee ASVB en Valthermond bedraagt na ieder vijf wedstrijden vier punten.

Gruno zakte naar de voorlaatste plaats dankzij een 2-0 nederlaag bij Veendam 1894.

Helpman ging bij Peize met 3-2 onderuit. Helpman staat met 7 uit 6 zevende.

3B

GSAVV Forward won dankzij twee treffers van Brian Mangnus in de laatste tien minuten met 1-3 bij nummer laatst ZNC. Forward staat met 12 uit 5 gedeeld tweede achter koploper Muntendam wat 14 uit 6 heeft.

Groninger Boys was vrij.

Deel dit artikel: