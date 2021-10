GRC wint, Stadspark ruim onderuit, GVAV blijft winnen

sport

In de zondag eerste klasse wist GRC zijn eerste zege te behalen en ging Stadspark ruim onderuit. In 2L boekte GVAV Rapiditas zijn vierde opeenvolgende zege. De derby tussen Gruno en Helpman werd door de gasten gewonnen.

1F

GRC stond na twee duels op 1 punt en trof met het nog puntloze FVC de uitgelezen tegenstander om de eerste zege te boeken. Dat gebeurde, GRC won met 3-0.

Na 18 minuten opende Ronald Paans de score voor GRC, kort voor rust schoot Robin van Linschoten van buiten de zestien via de binnenkant paal raak. Ook na rust had GRC weinig te vrezen van FVC en liet het na een flinke score neer te zetten. Pas in de 85’ minuut was het raak, invaller Erwin Alt bepaalde eindstand op 3-0.

SC Stadspark verloor uit bij Jubbega met liefst 6-0. In het laatste half uur liepen de Friezen met vier treffers uit naar 6-0. Stadspark is nu voorlaatst met 1 uit 4.

2L

Voor GVAV Rapiditas leek er een vanmiddag in Peize een eind te komen aan de perfecte reeks, tot kort voor tijd stond het 0-0 maar Patrick Venema scoorde vier minuten voor tijd en bezorgde GVAV Rapiditas daarmee de vierde zege op rij.

De derby tussen Gruno en Helpman eindigde in 1-2. Gruno kwam na twee keer geel voor Vu Pham al voor rust met tien man te staan. Pas in de slotfase werd er gescoord. Joost De Graaf zette Helpman in de 80’ minuut op 0-1, zes minuten later maakte Mike Kleiker er 1-1 van, maar kort voor tijd bezorgde Tim Sanders Helpman de 1-2 zege.

Lewenborg was vrij.

3B

Forward begon met 6 uit 2 aan de uitwedstrijd tegen Muntendam maar keek na een kwartier al tegen een 3-0 achterstand aan. Uiteindelijk werd het 5-1 voor Muntendam.

Groninger Boys verloor uit bij Wilper Boys met 2-0.

