Gratis beweegroutes in Oosterparkwijk, aangegeven met stoeptegels

nieuws

Aanstaande zaterdag om 12.15 uur geven de wethouders Carine Bloemhoff en Inge Jongman het startsein voor ‘Oosterparkwijk in Beweging’Dat is een programma bestaande uit een ‘Oranje wandelroute’, een nieuwe sportplek op het Annie Tak Belevingsveld, de ‘Kwiek Beweegroute’ en de Open Gym.

Oosterparkwijk in Beweging is een initiatief van buurtbewoners en lokale ondernemers en heeft als doel is om Oosterparkers laagdrempelig en dicht bij huis in beweging te krijgen. De gemeente heeft dit samen met de initiatiefnemers opgepakt.

Op het Annie Tak Belevingsveld is een plek ingericht met belijning waar verschillende oefeningen kunnen worden uitgevoerd. De nieuwe beweegroutes worden aangegeven met stoeptegels. De Kwiek Beweegroute maakt daarnaast gebruik van straatmeubilair om beweegopdrachten weer te geven.

Daarnaast worden er vanaf zaterdag allerlei beweegactiviteiten gratis aangeboden in de openbare ruimte, vanuit de pilot ‘Open Gym’. “Als gemeente vinden we het belangrijk om bewonersinitiatieven te faciliteren en het past goed in de ambitie van de bewegende stad”, zo laat wethouder Jongman weten. “Daarnaast biedt het mogelijkheden om elkaar in de wijk te ontmoeten.”