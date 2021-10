Gratis AED-trainingen in Korrewegwijk en Beijum

nieuws

Snel handelen bij een hartstilstand kan levens redden en een AED speelt daarin een cruciale rol. Omdat het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen weten hoe een AED werkt, biedt Univé Noord-Nederland in Groningen twee gratis AED-trainingen aan.

Nu de meeste coronamaatregelen losgelaten zijn, zijn ook de AED-trainingen weer mogelijk. Univé Noord-Nederland organiseert daarom twee trainingen in Groningen.

De eerste training vindt op donderdag 4 november plaats in Het Floreshuis in de Korrewegwijk om 19.30 uur. Woensdag 10 november wordt er een training gegeven in Buurtcentrum Heerdenhoes in Beijum en begint op dezelfde tijd. Aan het

einde van de training ontvangen deelnemers een certificaat. Aanmelden kan op deze pagina.