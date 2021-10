nieuws

Foto: Raymond Meter (112 Groningen)

Bij graafwerkzaamheden in de Snelliusstraat in Groningen is maandagochtend een gasleiding geraakt.

Brandweerlieden spoedden zich ter plaatse en verrichtingen metingen. De situatie bleek echter mee te vallen.

Ook Enexis was snel ter plaatsen en wist de gasleiding af te sluiten en te repareren.