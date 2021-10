Goffertstadion tot nader order gesloten; wedstrijd NEC – FC Groningen verplaatst naar andere plek

nieuws

Het Goffertstadion in Nijmegen - Foto: Roger Veringmeier via Wikimedia Commons

Het Goffertstadion in Nijmegen blijft voorlopig dicht. Dat betekent dat de eerstvolgende thuiswedstrijd voor de Nijmegenaren, die volgende week zondag in het stadion zou worden gespeeld tegen FC Groningen, hoogstwaarschijnlijk wordt verplaatst naar een andere locatie.

Wilco van Schaik, algemeen directeur van NEC, bevestigde het nieuws dinsdagmiddag op de website van de Nijmeegse voetbalclub. Zondag stortte een deel van de tribune in, toen Vitesse-supporters op de overwinning van hun ploeg vierden. De gemeente heeft een extern bureau ingeschakeld om de exacte toedracht van de instorting te onderzoeken. Totdat de oorzaak boven water is, wordt er niet in het stadion gespeeld.

FC Groningen is voor NEC de eerstvolgende thuis-tegenstander, een wedstrijd die op 31 oktober aanstaande gepland staat. Volgens NEC is het niet aannemelijk dat die wedstrijd in het Goffertstadion gespeeld kan worden. “Wij zijn nu al locaties aan het zoeken voor de eerstvolgende wedstrijd, want dat betekent dat wij moeten gaan verplaatsen, omdat die periode nu heel dichtbij komt”, zo stelt Van Schaik.