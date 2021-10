Glimina Chakor niet opnieuw GroenLinks-lijsttrekker bij gemeenteraadsverkiezingen

nieuws

Glimina Chakor ziet af van de lijsttrekkerspositie op de kandidatenlijst van GroenLinks bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Dat liet de wethouder maandagmiddag weten.

Ook stelt Chakor zich niet kandidaat voor de Groninger gemeenteraad. Wel wil Chakor weer kandidaat zijn voor een wethouderspost.

“Het lijsttrekkerschap is bovendien een eervolle rol, dus ik heb erover nagedacht of ik die rol nogmaals zou willen vervullen, maar ik vind dat het tijd is om iemand anders de kans te geven de kar te trekken”, zo stelt Chakor.

Volgens het bestuur van de Groningse afdeling van GroenLinks kijkt de partij met genoegen terug op de verkiezingsoverwinning van 2018 en de rol die Glimina hierin speelde: “Maar we hebben begrip voor haar keuze om zich niet opnieuw te kandideren.”

Volgens de Groningse GroenLinks-afdeling heeft de kandidatencommissie inmiddels gesprekken gevoerd met kandidaat-raadsleden en lijsttrekkers. Eind oktober zal de commissie kandidaten gaan voordragen, waarover de leden begin november kunnen gaan stemmen. Zij kiezen dan ook de nieuwe lijsttrekker.

