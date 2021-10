GL en PvdD: ‘Welke meerwaarde had het Oktoberfest voor de Stad?’

nieuws

Foto Gemeente Groningen.

GroenLinks en de Partij voor de Dieren hebben diverse kritische vragen gesteld over het Oktoberfest dat vrijdag en zaterdag in een grote tent op de Grote Markt werd gehouden.

Zo willen de partijen weten of het evenement belangrijk genoeg was voor Groningen om daarvoor meerdere dagen een groot deel van de Grote Markt af te sluiten. Zo moesten diverse marktkramen verkassen.

GroenLinks en de PvdD vragen zich ook af of een evenement als het Oktoberfest “het merk” Groningen versterkt. Daaronder verstaat de gemeente jaarlijks terugkerende volksfeesten of nationale en internationale evenementen. Volgens beide partijen was bij het Oktoberfest het nuttigen van alcohol het hoofddoel.

Ook willen de partijen weten of het klopt dat er niet of nauwelijks lokale bedrijven of personeel zijn ingehuurd door de stichting Oktoberfest. Daarnaast zijn er vragen over de meerwaarde van het evenement voor de lokale middenstand en horecaondernemers.

GroenLinks en de PvdD willen ook weten waarom een vergunning is afgegeven aan het feest, terwijl het al zo druk is in de binnenstad. Vanwege de coronamaatregelen gaat de horeca om twaalf uur dicht en dan ontstaat een enorme drukte op straat. Daardoor rijden de bussen na 23.00 uur niet meer over de Grote Markt.