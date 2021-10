GGD vraagt pieten om tijdens intocht Sinterklaas niet met snoepgoed te strooien

nieuws

Niet met pepernoten en ander snoepgoed strooien. Dat vraagt de GGD aan alle pieten die vanaf volgende maand Sinterklaas gaan helpen bij zijn werkzaamheden in Nederland.

“Het gegraai in zakken het uitdelen van snoep via de handen zorgt ervoor dat je sneller in contact komt met virussen en dus corona kan krijgen. En we willen voorkomen dat infectieziekten zich kunnen verspreiden”, laat een woordvoerder van de GGD aan RTL Nieuws weten. De GGD spreekt van een landelijk advies. “Was van tevoren goed je handen en doe tussendoor niets anders. Of was je handen opnieuw nadat je bijvoorbeeld pauze hebt gehad, of naar het toilet bent geweest”, is het advies aan de pieten.

Aan pieten wordt dus gevraagd om geen losse pepernoten te strooien of in de juten zakken te graaien. Ook wordt geadviseerd om geen handen te geven, maar om naar elkaar te zwaaien. Het advies is om alle pepernoten en snoepgoed in zakjes te doen en die vervolgens uit te delen aan kinderen. De landelijke intocht van Sinterklaas vindt dit jaar op 13 november plaats.