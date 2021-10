GGD: ‘Je kunt je nog steeds laten prikken zonder afspraak!’

De GGD roept nogmaals Groningers op om zich toch te laten vaccineren tegen het coronavirus. Mensen die dit willen kunnen op vertoon van hun ID-kaart, zonder afspraak, bij Martiniplaza een prik halen.

‘Voorheen kon je alleen een afspraak maken voor een vaccinatie, maar we willen het ongevaccineerde mensen nog makkelijker maken dus zonder een afspraak kan je zeven dag in de week een vaccinatie ophalen.’ vertelt arts infectieziektebestrijding Irene Goverse. Met deze actie hoopt de GGD dat twijfelaars zich laten vaccineneren en dit schijnt te werken.

‘Ja, we hebben inmiddels ruim 8100 mensen gezien d.m.v. prikken zonder afspraak. Daar zijn we heel trots en we zien dat het nog steeds goed loopt.’ zegt Goverse. Gisteren hebben 154 Groningers zich bij Martiniplaza nog laten vaccineren. ‘Bijna 80% van de Groningse provincie is gevaccineerd.’

Een gedeelte van de bevolking geeft aan geen vaccinatie te willen. ‘Er circuleert heel veel informatie op het internet rond over vaccinaties. Sommige informatie is negatief en sommige informatie is positief. Dat zet mensen aan het twijfelen. Wij van de GGD hopen mensen van goede informatie te voorzien, dat kan ook bij deze vaccinatie locatie. Dan neem je nog niet gelijk een prik maar kan je informatie opvragen.’ vertelt Goverse.