Gezondheidseconoom noemt invoeren basismaatregelen en QR-pas op werk en onderwijs voor de hand liggend

Jochen Mierau - Foto: Rijksuniversiteit Groningen

Het ligt voor de hand om in Nederland een QR-pas in te voeren op het werk en in het hoger onderwijs. Dat zegt gezondheidseconoom Jochen Mierau van de Rijksuniversiteit Groningen dinsdagavond in het tv-programma Nieuwsuur.

Aanleiding voor het gesprek zijn de oplopende besmettingsaantallen in Nederland. Het demissionaire kabinet liet maandag weten dat een persconferentie met eventuele nieuwe maatregelen vervroegd wordt. Wel spreekt demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid over een lastig dilemma. Wil je maatregelen voor de hele samenleving, of kies je voor maatregelen om ongevaccineerden te beschermen waarmee je de ziekenhuiszorg in de benen houdt. “In de ziekenhuizen zien we dat het merendeel van de coronapatiënten ongevaccineerd is. Daar zal je je naar moeten verhouden. En ik wil echt de nuance benadrukken. We hebben het niet over maatregelen tegen ongevaccineerden, we hebben het over maatregelen die deze mensen beschermen.”

Mierau: “Je kiest altijd”

“Ik begrijp de nuancering, maar als je de economie in een notendop uitlegt dan gaat het er om dat je nooit ergens voor kunt kiezen, maar dat je ergens tussen kiest”, legt Mierau in het tv-programma uit. “Dus elke keuze die het kabinet nu maakt is een keuze tussen het zelfbeschikkingsrecht van hen die niet gevaccineerd willen worden, en het recht op zorg van hen die hun zorg uitgesteld zien worden omdat de ziekenhuisbezetting aan het oplopen is. En dat is de afruil die de hele tijd centraal staat. Door die uit de weg te gaan kies je impliciet voor het zelfbeschikkingsrecht van de mensen die gevaccineerd worden, dus je kiest altijd. En dat is de kern van de discussie die we de komende tijd moeten voeren, en wat mij verwondert is dat we deze discussie weer in de hitte van de strijd gaan voeren.”

QR-code

In Nederland zijn er nu 1,8 á 2 miljoen mensen die niet gevaccineerd zijn. “Ook als het beleid heel succesvol is, dan zal er nog steeds een substantiële groep op de IC en in de ziekenhuizen terechtkomen, en daar moeten we ons toe verhouden. Wat het kabinet nu moet doen is kijken naar het buitenland. Italië bijvoorbeeld, maar ook verschillende staten in Amerika, hebben er voor gekozen om voor het werk en het hoger onderwijs een QR-code in te voeren. Dat is een maatregel die we hier ook in kunnen voeren.”

Minder draagvlak voor maatschappij brede maatregelen

Deze maatregel heeft als effect dat je de ongevaccineerden beschermt en dat zij op die manier ook zorg kunnen blijven genieten, mochten zij daar behoefte aan hebben. Over andere maatregelen is Mierau duidelijk: “We moeten er rekening mee houden dat grote maatschappij-brede maatregelen steeds minder draagvlak zullen hebben als die beperkend gaan werken voor mensen die denken: ik ben gevaccineerd, ik heb me aan de regels gehouden en nu kan ik alsnog niet van mijn vrijheden genieten.”

Standaardmaatregelen

Daarnaast ligt het voor de hand om de standaardmaatregelen weer in te voeren. Daarbij gaat het om de WHO-maatregelen als de anderhalve meter afstand en het dragen van een mondkapje. Maatregelen die volgens Mierau in Duitsland nooit zijn afgeschaft, en nu ook weer in België heringevoerd gaan worden. Bovendien blijft het volgens Mierau belangrijk om in te zetten op een laagdrempelig vaccinatiebeleid.