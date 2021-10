‘Nieuwe coronamaatregelen lijken inmiddels onontkoombaar’

nieuws

Jochen Mierau - Foto: Rijksuniversiteit Groningen

Demissionair minister Hugo de Jonge stelde maandagochtend in verschillende media verbaasd te zijn door het snel oplopende aantal coronabesmettingen. Jochen Mierau, Hoogleraar Economie van de Volksgezondheid aan de Rijksuniversiteit Groningen, is dat duidelijk niet.

‘Maandenlang gewaarschuwd’

Het kabinet stelde maandagochtend, bij monde van demissionair De Jonge, zich grote zorgen te maken over het snel stijgende aantal coronagevallen. Daarnaast is het aantal mensen dat met corona in het ziekenhuis belandt, is veel sneller toegenomen dan het Kabinet verwacht, aldus de bewindsman.

“Het is niet dat er niet al maanden voor gewaarschuwd is vanuit vele kanten”, zo laat Mierau maandagmiddag weten via Twitter. De gezondheidseconoom stelt dat herinvoering van maatregelen tegen het coronavirus inmiddels onontkoombaar lijken.

Nieuwe maatregelen onontkoombaar’

Het kabinet gaat de huidige coronamaatregelen volgende week vrijdag evalueren, maar volgens een aantal artsen is dat te laat. Het snel stijgende aantal ziekenhuisopnames zorgt ervoor dat er nu net zoveel met corona in het ziekenhuis liggen als in mei.

“Het zou in ieder geval verstandig zijn om de WHO-richtlijnen weer in acht te nemen”, vervolgt Mierau. Daarmee doelt de gezondheidseconoom onder meer op de herinvoering van de anderhalve meter, de mondkapjesplicht en zelfisolatie bij besmetting met het virus.

‘Duveltje terug in het doosje’

Maar of dat voldoende is, durft Mierau niet met zekerheid te zeggen: “De vraag is of met zachte maatregelen het duveltje weer in het doosje kan.”

