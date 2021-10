Gewonde bij schietpartij Populierenlaan

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een schietincident woensdagavond in de Populierenlaan is een persoon gewond geraakt. Dat meldt de politie.

“Het schietincident vond plaats tussen 19.15 en 19.30 uur”, vertelt een politiewoordvoerder. “Eén persoon is gewond geraakt. Deze persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Wij doen onderzoek. De straat is afgesloten.”

Vanwege de schietpartij is er een Burgernetactie op touw gezet. In een actiebericht worden deelnemers opgeroepen om uit te kijken naar een man van 1.80 meter lang. De persoon heeft opgeschoren haar, een donkere huidskleur en is in het zwart gekleed. Bij aantreffen, of wanneer mensen meer informatie hebben, wordt gevraagd contact op te nemen op alarmnummer 112.