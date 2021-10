Gewonde bij kop-staartbotsing op Stettinweg

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk maandagavond op de Stettinweg is een inzittende van een personenauto gewond geraakt. Dat meldt incidentenfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 18.45 uur. “Het is gebeurd op de locatie van het nieuwe kruispunt met een op- en afrit naar de N7”, legt Wind uit. “Ter hoogte van deze kruising heeft een kop-staartbotsing plaatsgevonden. Eén persoon is daarbij gewond geraakt.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Ambulanciers hebben één slachtoffer gestabiliseerd. Deze is daarna met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. Het overige verkeer ondervond enige hinder van het ongeluk.