Gewapende overval op telefoonwinkel Waagstraat, daders voortvluchtig

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een telefoonwinkel aan de Waagstraat in de stad Groningen is zondagmiddag overvallen. De daders zijn nog voortvluchtig.

De overval vond plaats rond 12.00 uur. “Even na het middaguur bedreigden twee daders het aanwezige personeel met een wapen”, meldt een politiewoordvoerder. “Daarna zijn ze gevlucht in de richting van het Stadhuis.” Of er ook iets buit is gemaakt is onbekend. Bij de winkel is de politie een onderzoek gestart. Incidentfotografen zien dat agenten in gesprek zijn met aanwezige personeelsleden. De Forensische Opsporing heeft sporen veiliggesteld.

Vanwege de overval is er een Burgernetactie gestart. In het actiebericht wordt vermeld dat men op zoek is naar een grijze Vespa die geen verzekeringsplaatje heeft. Op het voertuig zitten twee personen die in het zwart gekleed zijn een een Jumbo-tas bij zich hebben. Mensen die meer informatie hebben, of weten waar de personen zich bevinden, worden gevraagd contact op te nemen met de politie op alarmnummer 112.