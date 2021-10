Getuigen gezocht van ongeluk op Korrewegrotonde, waarbij scooterrijder er vandoor ging

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk vrijdagavond op de Korrewegrotonde is een fietsster gewond geraakt. Zij laat zaterdag weten graag in contact te willen komen met getuigen.

Het ongeluk gebeurde rond 22.20 uur op de rotonde Korreweg – J.C. Kapteynlaan. De fietsster werd aangereden door een scooterrijder die op een huurscooter van Check reed. De vrouw raakte gewond en moest naar het ziekenhuis om daar behandeld te worden. Op dit moment is onbekend of de vrouw blijvend letsel aan het ongeval overhoudt. Het slachtoffer is intussen op zoek naar getuigen. De bestuurder van de scooter is een jongeman van begin twintig. Ten tijde van de aanrijding zat een meisje achterop. Ze hebben de scooter geparkeerd, checkten uit, en gingen er vandoor.

Getuigen

Een getuige die het ongeluk zag gebeuren, is achter de scooterrijder aangerend en sprak hem aan. Hierop werd agressief gereageerd, waarop de bestuurder er alsnog vandoor ging. De fietsster laat weten dat ze van één getuige de contactgegevens heeft. Daarnaast zou ze graag in contact willen komen met de jongen die haar van de straat heeft geholpen, en bij haar is gebleven tot ze naar het ziekenhuis werd gebracht. Daarnaast is de vrouw op zoek naar mensen die mogelijk camerabeelden hebben van de omgeving Korrewegrotonde. Mensen die meer informatie hebben kunnen contact opnemen met de redactie van OOG Tv door een mail te sturen naar dit adres. De gegevens worden doorgespeeld aan het slachtoffer.

Misdrijf

De politie laat weten dat het verlaten van de plaats van een ongeval gezien wordt als een misdrijf. “De straffen verschillen tussen een geldboete van 500 tot 1.500 euro, een gevangenisstraf van 2 tot 3 maanden of ontzegging van de rijbevoegdheid tussen 4 en 70 maanden”, aldus de politie.

De scooter raakte bij het ongeluk beschadigd. Foto: ingezonden