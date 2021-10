Gerrit Krolbrugcomité: “Participatie is voor de bühne geweest”

Het Gerrit Krolbrugcomité is teleurgesteld in de gemeenteraad. Woensdagavond stemden alle coalitiepartijen, en daarmee een meerderheid, voor een nieuwe brug van 4,5 meter hoog.

Het bewonerscomité voert al ruim twee jaar actie voor een brug van slechts drie meter hoog. Dat de gemeenteraad daar niet voor koos is onbegrijpelijk, vindt Maria Hintzbergen van het Gerrit Krolbrugcomité. “Natuurlijk is het een teleurstelling, maar eigenlijk is het vooral ook heel veel verbazing. Hoe ze zo hardnekkig kunnen blijven geloven in fabeltjes. Keer op keer merken we dat onze harde feiten en goede argumenten terzijde zijn geschoven. Dan hoor je bijvoorbeeld van raadsleden dat ze niet anders kunnen dan de informatie van de wethouder en het college geloven. Dan heb je dus feitelijk geen stem als burgers, en is participatie toch weer voor de bühne geweest.”

Tessa Moorlag van de ChristenUnie begrijpt de teleurstelling. “Maar we hebben ze zeker niet genegeerd. We hebben al hun informatie meegewogen en uiteindelijk hebben we dit besluit genomen. Wij denken dat 4,5 meter de beste variant is, omdat het tot aanzienlijk minder brugopeningen gaat leiden. Daarnaast speelt er meer mee, zoals de kortere klim naar de fietsbruggen, veiligheid van de pleziervaart en we denken dat de vaarweg overzichtelijker wordt voor schippers.”

Toegankelijkheid

Vooral ouderen en mindervaliden maken zich zorgen over een hogere brug. Ook die zorgen begrijpt Moorlag. “We hebben ook gevraagd om oplossingen voor mensen die mindervalide zijn, zodat zij ook gewoon gebruik kunnen blijven maken van de brug. Er waren allerlei ideeën over een loopbandje of een lift, maar we hebben ook de Werkgroep Toegankelijk Groningen gevraagd of zij met ons mee willen denken.”

Vervolgstappen

Het is nog geen gelopen race, want de minister bepaalt uiteindelijk hoe hoog de nieuwe brug wordt. Het Gerrit Krolbrugcomité heeft nog geen idee over vervolgstappen. “Het is natuurlijk niet erg sterk dat de gemeenteraad nu heeft gekozen voor een variant van 4,5 meter, dus we moeten gaan nadenken wat nu goede stappen zijn. Ik heb begrepen dat de definitieve keuze eind november valt.”