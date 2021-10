Gerdi Verbeet komt alsnog naar Stad om Kristallnacht Herdenkingslezing uit te spreken

nieuws

Foto: Omke Oudeman

Oud-Kamervoorzitter Gerdi Verbeet komt alsnog naar Groningen om op 7 november de Kristallnacht Herdenkingslezing uit te spreken. Dat is woensdagavond bekendgemaakt.

Aanvankelijk zou Verbeet vorig jaar naar de stad komen om de lezing uit te spreken. Vanwege de coronamaatregelen kon dit toen niet doorgaan. Verbeet was tussen 2006 en 2012 voorzitter van de Tweede Kamer. Sinds 2015 is zij voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. De Synagoge Groningen kiest voor Verbeet vanwege haar grote persoonlijke en inhoudelijke betrokkenheid bij slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

Voorafgaand aan de herdenkingslezing vindt er een stille tocht plaats van het Waagplein naar de voormalige Joodse buurt. Tijdens de herdenkingslezing treedt het koor Femmes Majeures op met liederen van de Joods-Tsjechische schrijfster en componiste Ilse Weber. De Kristallnacht Herdenkingslezing werd eerder uitgesproken door oud-burgemeester Jacques Wallage en rabbijn Avraham Soetendorp.

De stille tocht begint om 14.00 uur. De bijeenkomst in de synagoge start om 14.30 uur. Toegang is alleen mogelijk na reservering via deze website. Bij de toegang moet een coronatoegangsbewijs getoond worden.