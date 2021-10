Geplande etentjes bij gemeente Groningen vanaf woensdag standaard vegetarisch

nieuws

Vanaf oktober geldt in de Groningse gemeenteraad het principe ‘Carnivoor? Geef het door!’ Bij recepties en etentjes die van tevoren worden ingepland, is het eten standaard vegetarisch, tenzij men zelf aangeeft vlees of vis te willen.

Volgens de gemeenteraadsfractie van GroenLinks wordt het principe, naast de gemeenteraad, ook uitgerold in de gemeentelijke organisatie. Het alleen bij recepties en etentjes die van tevoren worden ingepland, omdat men dan kan inventariseren wie er eventueel vlees of vis wil.

Ook de bedrijfsrestaurants en kantines gaan een omslag maken. De meerderheid van de producten die worden geconsumeerd, moeten plantaardig zijn. Dit gaat de gemeente doen door meer variatie in het vleesvervangend aanbod aan te brengen en plantaardige producten steviger te promoten.