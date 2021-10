Gemeentebestuur Tynaarlo wil geen asielzoekers bij Ter Borch

nieuws

Het huisvesten van asielzoekers op bedrijventerrein Ter Borch, net ten zuiden van Hoogkerk, wijkt volgens het college van B&W in Tynaarlo teveel af van de plannen en brengt flink wat aanpassingen en risico’s met zich mee. Het voorstel voor de huisvesting, ingediend door de fracties van Leefbaar Tynaarlo, GroenLinks en ChristenUnie, is ‘op voorhand geen positief scenario’, zo stelt het gemeentebestuur.

De opvang past volgens het college niet in het bestemmingsplan, zo meldt RTV Drenthe. Dit omdat rekening moet worden gehouden met de in de omgeving aanwezig zijnde bedrijven. Ook is er teveel geluidsoverlast op het terrein voor permanente bewoners, die niet in zogenaamde ‘werkwoningen’ verblijven. Daarnaast verwacht het gemeentebestuur dat de huisvesting van asielzoekers op het terrein tot een onbekende hoeveelheid rechtszaken en schadevergoedingen leiden ten opzichte van bedrijven waar al een contract mee is gesloten.

“Een tijdelijk andere invulling zal naar verwachting ook het imago van de locatie als hoogwaardig bedrijvenpark schaden, waardoor naar schatting ook de verkoop van kavels gehinderd zal worden”, zo schrijft het college van Tynaarlo aan de gemeenteraad. “De geplande en de tijdelijke functies verdragen elkaar naar verwachting niet. Er zal daarom een keuze gemaakt moeten voor het één of het ander; we moeten dan stoppen met de huidige kavelverkoop, dit heeft geen zin meer.”

De lokale fracties van Leefbaar Tynaarlo, GroenLinks en ChristenUnie dienden eind september een voorstel in om asielzoekers op te vangen in Ter Borch. Volgens de fracties is Ter Borch een uitstekende locatie voor een grote opvang. In de gemeente Tynaarlo moeten, volgens afspraak, minimaal 400 asielzoekers opgevangen gaan worden. Maar de fracties denken dat de rijksoverheid, via de provincie Drenthe, aan Tynaarlo gaat vragen om minimaal 500 asielzoekers op te nemen.

De fracties zagen voor zich dat het AZC gecombineerd werd met woningen voor studenten uit de Stad. De gemeente Groningen moest daarom ook meebetalen aan het plan.