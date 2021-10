Gemeente plant groots aftelmoment op Vismarkt tijdens jaarwisseling

nieuws

Als de coronamaatregelen het toestaan, wil het college van B&W tijdens de komende jaarwisseling een groot, vuurwerkvrij evenement organiseren op de Vismarkt. Dat heeft het college woensdag laten weten aan de gemeenteraad. Het gemeentebestuur hoopt met het evenement tussen de zes- en tienduizend bezoekers naar de binnenstad te trekken.

Op de Vismarkt komt, als het aan het gemeentebestuur ligt, een podium met led-schermen en muziek, met daarnaast een lichtshow. Op de Martinitoren worden draaiende lasers geplaatst, die vanuit de wijde omtrek te zien zullen zijn. Mensen die naar het evenement willen, moeten wel door een toegangscontrole. Indien nodig wordt ook de coronacheck ingezet.

“We schatten voor deze editie het publiek tussen de 6.000 en 10.000 mensen”, zo schrijft het gemeentebestuur aan de raad. “We kiezen als locatie het centrum omdat daar het meeste publiek is.

Vanwege de ijsbaan op de Grote Markt is de Vismarkt het meest geschikt. Daarnaast kiezen we voor een langere programmering (van 23:00 tot 01:0) met als hoogtepunt het aftelmoment.

Nog groter in de toekomst

Het gemeentebestuur hoopt, met de komende editie van het aftelmoment, een eerste stap te zetten op weg naar een programma dat mikt op een breder, divers publiek; een jaarwisseling voor iedereen.

“Met nieuwe inhoud gaan we een bijdrage leveren aan een Groningse, gezellige, verbindende, veilige en vuurwerkvrije jaarwisseling”, vervolgt het college. “We voorzien een groeimodel waarin we kunnen toewerken naar een evenement van formaat. We denken hierbij aan een grootschaliger opzet met bijvoorbeeld een spectaculaire droneshow. Ook het programmeren van een artiest van naam zou kunnen. Tevens denken we aan een speciaal side-event vroeg op de avond speciaal voor kinderen.”