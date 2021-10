Gemeente organiseert week over arbeidsuitbuiting

nieuws

Foto: EM2

De gemeente Groningen organiseert van 18 t/m 22 oktober de Week tegen Mensenhandel. Daarin staat de strijd tegen arbeidsuitbuiting centraal.

Het doel van de week is onder meer om aandacht te vragen voor de aanpak van arbeidsuitbuiting, oftewel het laten werken van mensen in ondermaatse omstandigheden. De gemeente wil via deze week meer bekendheid geven aan dit probleem, onder meer door kennis te delen en stappen zetten naar een gezamenlijke aanpak.

“Ook in Nederland worden duizenden werknemers uitgebuit, voornamelijk arbeidsmigranten die veel te weinig betaald krijgen, onder ellendige omstandigheden werken en zich niet aan de situatie kunnen ontworstelen.”

Maandag is er in EM2 aan de Suikerzijde een congres over arbeidsuitbuiting, maar er is ook een kroegcollege voor studenten over het zelfde onderwerp. Verder bieden enkele organisaties een training voor professionals aan, om mensenhandel en arbeidsuitbuiting sneller te kunnen signaleren.