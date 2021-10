Gemeente: ‘Moeten studentenverenigingen in de openbare ruimte evenementen organiseren?’

nieuws

Het Stadsbestuur vraagt zich af of studentenverenigingen in de openbare ruimte evenementen moeten organiseren.

Dat blijkt uit een raadsbrief die burgemeester Koen Schuiling dinsdag naar de gemeenteraad stuurde.Sociëteit

In de raadsbrief haalt Schuiling evenementen buiten het verenigingspand aan. “Is het wenselijk dat studentenverenigingen in de openbare ruimte evenementen moeten organiseren, als dat louter toegankelijk is voor studenten van de vereniging”, schrijft de burgemeester. “De verenigingen hebben de sociëteit ter beschikking. Vaak hebben de evenementen echter een andere setting bij een evenement en ook andere verenigingen of entiteiten binnen de maatschappij mogen dat doen. We denken na over de wenselijkheid van de evenementen en kijken verder ook naar aanvullende voorwaarden die zouden moeten gelden tijdens de evenementen.”

Professionele evenementenorganisator

Schuiling schrijft met besturen van studentenverenigingen in gesprek te willen over het verplicht moeten inschakelen van een professionele evenementenorganisator bij, semi, grote evenementen. Of voor het opleggen van aanvullende verplichtingen op het gebied van mobiliteit en vervoer. “We zien dat evenementen binnen de studentenverenigingen vaak georganiseerd worden binnen een activiteitencommissie waarin studenten zitten die enige affiniteit hebben met organiseren, maar niet met het organiseren van evenementen met enkele duizenden personen.”

“Studenten doen ook veel mooie dingen”

De burgemeester benadrukt in de brief dat in de gemeente Groningen studenten ook veel mooie dingen doen, en dat veruit de meesten van goede wil zijn. Desalniettemin vindt Schuiling het belangrijk om niet de ogen te sluiten voor de misstappen die helaas ook plaatsvinden. “Benoemen, aanspreken, en waar nodig sanctioneren hoort er ook bij.”