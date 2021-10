nieuws

Foto: Gemeente Groningen

De gemeente gaat volgende week diverse paden in parken en parkjes opknappen. De paden zijn slecht onderhouden.

Het gaat onder meer om het pad bij de Oude Oostersluis, de paden in het Hamburgerpark, het asfaltpad bij de Gorechtkade en in het park naast de Noorderspoorsingel. De werkzaamheden duren twee of drie dagen.

De gemeente hoopt dat er ook tijd is om snel enkele paden in het Pioenpark op te knappen.