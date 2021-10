Gemeente krijgt 650.000 euro toegekend voor elf Rijksmonumenten: “Heel mooi nieuws”

nieuws

Foto: Andor Heij

De gemeente Groningen heeft een bedrag van 650.000 euro toegekend gekregen van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Het bedrag gaat gebruikt worden om elf Rijksmonumenten te onderhouden.

“Het Vastgoedbedrijf van de gemeente Groningen heeft samen met het Groninger Monumentenfonds de aanvraag ingediend”, vertelt wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) van Wonen. “Er is een bedrag van 650.000 euro toegekend. Het gaat om geld uit de SIM-pot, Subsidie Instandhouding Monumenten. En dat is heel mooi nieuws, want met dit geld kunnen we belangrijk onderhoud verrichten. Wanneer we kijken naar de elf Rijksmonumenten waar we het over hebben, dan gaat het onder andere om het Goudkantoor, het Martinikantoor, het Lopster Veerhuis en verschillende gebouwen op het Ebbingekwartier, het CiBoGa-terrein.”

Raadslid Nick Nieuwenhuijsen van GroenLinks: “Het is niet mijn portefeuille, maar waar ik wel benieuwd naar ben, is het met dit geld ook mogelijk om monumenten te isoleren of te verduurzamen?” Wethouder Van der Schaaf: “Het geld is bedoeld voor onderhoud en instandhouding, maar uiteraard proberen we ook op allerlei manieren om onze monumenten te verduurzamen. Ik weet niet of deze kosten daarmee één op één te verrekenen zijn, maar als je hierop bespaart kun je weer meer aan verduurzaming doen. Dus het draagt bij.”