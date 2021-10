Gemeente Groningen krijgt mogelijkheid om overlast houtrook aan te pakken

nieuws

Een initiatiefvoorstel van GroenLinks, D66, PvdA, CDA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en 100% Groningen om de overlast van houtrook in de gemeente aan te pakken is woensdagavond met een ruime meerderheid door de gemeenteraad aangenomen.

De partijen zeggen dat het aansteken van de open haard niet alleen voor gezelligheid zorgt, maar ook vervuilend werkt. De zeven partijen hebben een plan geschreven dat de overlast van houtrook aan moet pakken, en de gemeente handvaten moet geven om dit mogelijk te maken. “De landelijke overheid geeft geen handvaten om de overlast van houtrook aan te pakken”, meldt raadslid Martijn van der Glas van GroenLinks. “Dan is het aan ons om een poging te doen om dat te realiseren.”

Uiteindelijk stemde een groot deel van de gemeenteraad in met het plan. De vraag is wel wat de gemeente straks kan gaan doen om de overlast aan te pakken. Het meest concrete voorstel dat gedaan wordt in het plan is om via de media informatie te geven over het goed stoken van hout, waarbij ook de risico’s aan de orde komen.