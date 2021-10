Geld om bij Stadsstrand overleden Pawel terug naar Polen te brengen, is binnen één dag binnen

nieuws

Privéfoto van Poolse familie Pawel

De crowdfundingsactie om de bij het Stadsstrand overleden Pawel terug naar Polen te kunnen vervoeren voor een begrafenis, heeft binnen vierentwintig uur ruim achtduizend euro opgehaald.

Elizabeth Trojanek, initiatiefnemer van de crowdfundingsactie, reageert dolblij op het nieuws: “Wauw, dit is echt heel snel gegaan. Dit had ik niet verwacht. Ik ben echt heel erg tevreden. Ik ga het geld vandaag nog proberen over te maken naar de familie van Pawel, zodat ze ermee aan de slag kunnen.”

Het lichaam van Pawel werd in de vroege maandagochtend aangetroffen bij het Stadsstrand. De politie begon direct een groot onderzoek. In de loop van de dag meldde een woordvoerder dat het ging om een natuurlijke dood. De familie van Pawel wil hem graag in Polen laten begraven, maar heeft niet voldoende geld om dat te kunnen betalen. Als het geld voor 2 november niet bij elkaar was, zou het lichaam van Pawel in Groningen moeten worden gecremeerd.

Volgens Trojanek is er nu haast geboden bij de verdere afhandeling, omdat er zondag en maandag niet wordt gewerkt in Polen, in verband met de viering van Allerheiligen in het land.