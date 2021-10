Gekte op de huizenmarkt, maar deze Ten Boerster raakt zijn pand niet kwijt

Op de huidige huizenmarkt lijkt het bijna ondenkbaar, maar ze bestaan nog steeds: woningen die langer dan een jaar te koop staan. In Ten Boer staat er ook zo een. OOG TV bracht een bezoek.

‘Ik heb altijd gezegd: als ik 55 word, dan zet ik het te koop. Ik word inmiddels 57, dus het schiet alweer op.’ Want verkocht, dat is het pand van horecaondernemer Fenno Dost nog niet.

Samen met zijn vrouw woont hij direct boven zijn restaurant, gelegen aan de kruising van de Rijkskweg en de Gaykingastraat in Ten Boer. Met twee voorafjes, drie hoofdgerechten en een tweetal desserts is de kaart niet groot, maar wel door het echtpaar zelf bedacht. De onderneming en bijbehorende woning zitten meer dan een halve eeuw in de familie.

Tijd voor wat anders

‘Wij willen er nu mee stoppen, het is tijd voor wat anders. We hopen dat de volgende eigenaar het bedrijf wil voortzetten, maar ze mogen het ook verbouwen tot een woning of een ander bedrijf,’ vertelt Dost. ‘Wat ze maar willen.’

Dat klinkt misschien aantrekkelijk, maar makelaar Simon Dalsheim uit Stad vindt het niet zo vreemd dat het pand nog niet verkocht is. ‘De vraagprijs [379 duizend euro, red.] is niet onredelijk, maar als je iets anders met dit pand wilt dan de horecaonderneming voorzetten, dan ga je vanwege verbouwingen zo over de vijf ton heen. Voor dat geld kan je wel wat beters krijgen in Ten Boer, iets met een achtertuin bijvoorbeeld.’

De grootste groep potentiële kopers zal dus uit horeca-ondernemers bestaan, denkt Dalsheim, maar vanwege corona is juist die groep nu terughoudend met het starten of overnemen van een zaak.

Te druk

Inwoner Jan Klomberg uit Ten Boer zou graag zien dat het restaurant niet verdwijnt. ‘Daardoor blijven mensen Ten Boer bezoeken, anders gaat iedereen naar de stad.’ Interesse in het pand heeft hij zelf echter niet. ‘Het is mij hier te druk.’

Passant Zedi Cheri ziet wel wat in een overname en wil Ten Boer gaan voorzien van Curaçaose specialiteiten. Hoewel, misschien later dan. ‘Ik ben nu druk met school.’

Ondertussen droomt de huidige eigenaar alvast over wat hij straks gaat doen, als hij zijn zaak en woning heeft verkocht. ‘Beetje met auto’s en motoren bezig, wat ik vroeger ook deed.’ Maar dat zou nog zomaar jaren kunnen duren, als er geen koper komt. ‘Dan hebben we pech,’ zegt Dost. ‘Want wij gaan door met het restaurant tot het pand verkocht is.’