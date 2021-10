Geen fietsen op de Grote Markt vanwege oktoberfest

nieuws

Foto Gemeente Groningen.

Het is vrijdagavond (vanavond) en zaterdag niet mogelijk om je fiets te parkeren op de Grote Markt.

Op de Grote Markt staat een grote tent war twee dagen het oktoberfest gevierd wordt. Bezoekers van de horeca in het centrum kunnen hun fiets parkeren in de fietsenstalling Nieuwe Markt, op de Vismarkt, in de Oude Ebbingestraat, op het Kwinkenplein, tussen de Martinitoren en het gemeentekantoor aan de Kreupelstraat en op het Gedempte Zuiderdiep bij de hoek met de Oosterstraat.

Fietsstewards en ledborden wijzen fietsers op de alternatieve parkeerplekken.