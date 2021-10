Garmerwolde krijgt testfabriek waar medicijnresten uit afvalwater worden gehaald

nieuws

Foto via Waddenfonds

Bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in het Groningse Garmerwolde komt een testfabriek die medicijnresten uit afvalwater haalt. Dat maakte het Waddenfonds dinsdag bekend. In totaal wordt er 3,5 miljoen euro geïnvesteerd in het project.

In de fabriek wordt onderzocht hoe medicijnresten uit afval gehaald kunnen worden. Bij waterstromen waar dat niet of minder goed kan, gaat Regain onderzoeken hoe dit water kan worden hergebruikt, bijvoorbeeld als proceswater in de industrie. Het is de bedoeling dit water op termijn te leveren aan bedrijven in de Eemshaven en Delfzijl. Die hoeven dan niet langer kostbaar en steeds schaarser wordend drinkwater te gebruiken.

In het project werken Waterschap Noorderzijlvest, watertechnologiebedrijf WLN, kennis- en informatiecentrum CEW (Centre of Expertise Water Technologie) en North Water, leverancier van industrieel industriewater, samen. Het onderzoeksproject duurt drie jaar.

Als de test slaagt zal een volledig nieuwe fabriek gebouwd worden in Garmerwolde.