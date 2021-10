Ganzenbenefiet voor Sint Martinus keert terug naar Martinikerk

nieuws

Bron: RosieTulips / Flickr / CC-2.0-by-nc-nd

Na een jaar afwezigheid keert de jaarlijkse Sint Martinus benefietmaaltijd, ten behoeve van dak- en thuislozen, terug naar de Martinikerk.

De Vereniging Vrienden Martinikerk en Stichting Martinikerk werd vorig jaar, vanwege de coronacrisis, verplaatst naar de Groninger huiskamers met een bezorgservice. Deze dienst blijft ook dit jaar bestaan, naast de maaltijd in de Martinikerk. Vrijwillgers van IT-bedrijf New Nexus uit Haren gaan de maaltijden, die ook dit jaar weer in de keuken van ’t Feithhuis worden geprepareerd, bij mensen thuis bezorgen.

Op het menu staat onder meer de Sint Martinusgans, maar er is ook een vegetarische variant. De opbrengst van de maaltijd wordt, net als elk jaar, besteed aan maaltijden voor dak- en thuislozen.

Tijdens de maaltijd neemt stadsdichter Myron Hamming gasten mee in het verhaal van Sint Martinus vroeger en nu. Burgemeester, Koen Schuiling heeft toegezegd aanwezig te zijn en bekend te maken dat een uit 1631 daterende ‘verbod op ganzenmaaltijden voor de gehele burgerij van Groningen’ zal worden opgeheven.

De maaltijd is van 19.00-20.30 uur. Wie wil aanzitten aan de benefietmaaltijd kan voor 35 euro een plek reserveren via www.vriendenmartinikerk.nl.