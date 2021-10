Frederik wil met stichting duidelijk informeren over autisme

Frederik Boven uit Haren heeft Asperger. Dat is een stoornis in het autistisch spectrum. Als ervaringsdeskundige richtte hij bijna vijf jaar geleden de stichting Autisme Digitaal op. “We willen informatie over autisme toegankelijk maken.”

In Haren Doet op OOG Radio vertelde Boven wat hij merkt van zijn Asperger. “Ikzelf heb vaak last van prikkels, dus ik kan heel slecht tegen geluiden bijvoorbeeld. Je hoeft me echt niet in een drukke winkel of druk café te zetten, dan word ik ontzettend moe en overprikkeld. Ik zit vaak erg in mijn hoofd en ben dan veel aan het denken. Ik ben filosoof, dus ik lees en studeer veel. Daar kan ik heel erg in opgaan en dan heb ik weinig aandacht voor praktische dingen of bijvoorbeeld een pauze.” Hij verduidelijkt wel dat dit niet voor iedereen met de stoornis hetzelfde is.

Boven kreeg de diagnose vrij laat in zijn leven, toen hij al boven de 30 jaar was. Voor hem viel toen veel op zijn plaats. “Ik had daarvoor al een langere periode psychische problemen en het was niet helemaal duidelijk waar dan vandaan kwam. Met de diagnose was eigenlijk de grondoorzaak van mijn problemen gevonden en dat heeft me erg geholpen om er beter mee om te gaan.”

Over autisme wordt steeds meer bekend. “Er is best wel veel informatie”, zegt Boven dan ook. “Maar een groot deel van de informatie is in het Engels en niet toegankelijk. Dan willen we dat in het Nederlands brengen en toegankelijker maken. Ook willen we de informatie delen die wij zelf hebben. Wij zijn met Autisme Digitaal inmiddels met 35 autistische volwassenen waarmee wij samenwerken. We willen ook laten zien hoe wij zelf tegen autisme aankijken.”

Autisme Digitaal richt zich ook specifiek op Groningen en Drenthe, bijvoorbeeld met de vorige maand opgerichte website Eriswat.nl. Wie op de site kijkt kan gelijk zien dat het ontwerp redelijk simpel is. En dat is fijn voor mensen met autisme. “We hebben geprobeerd de website overzichtelijk te houden en niet teveel afleiding te hebben. We hebben korte informatie die direct to the point komt, want dat is wat de meeste mensen met autisme die ik ken het prettigst vinden”, zegt Boven.