Grootste interactieve tentoonstelling over videogames opent zaterdag in Forum

Dit najaar is het 50 jaar geleden dat de eerste commerciële videogame werd uitgebracht. Naar aanleiding van dit jubileum opent op aanstaande zaterdag de internationale expositie Game On – Experience 50 Years of Videogames in Forum Groningen.



De expositie is ruim duizend vierkante meter groot en bevat meer dan honderdtwintig arcadekasten, handheld games en verschillende gameconsoles. Tijdens het openingsweekend vind je niet alleen een expositie, er zijn ook veel interactieve games te vinden in het Forum. Van Tetris tot Minecraft en van Game Boy tot flipperkast en virtual reality, alles komt voorbij.

Game On wordt samengesteld en georganiseerd door Barbican International Enterprises in nauwe samenwerking met Forum Groningen en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. De tentoonstelling is wereldwijd al bezocht door miljoenen bezoekers, maar voor deze editie is de tentoonstelling uitgebreid met werk en games van Nederlandse studio’s

De tentoonstelling is tot en met 6 maart te zien in Forum Groningen.