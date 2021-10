Forum Groningen staat uitgebreid stil bij 100ste verjaardag film ‘ The Kid van Charlie Chaplin

nieuws

Chaplin speelt het character The Tramp. Foto: Keystone Studios - DVD screenshot, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19287378

Baanbrekend was de film ‘The Kid’ van Charlie Chaplin die in 1921 werd uitgebracht. Voor Forum Groningen is de honderdste verjaardag van de film reden om groots uit te pakken.

Vanaf oktober tot en met december zal wekelijks een Charlie Chaplin op het witte doek in Forum Groningen vertoond worden. Het gaat om gerestaureerde versies. Naast The Kid zal ook The Great Dictator te zien zijn. In deze film geeft Chaplin een satirische kijk op de toenmalige dictator Adolf Hitler. Naast het vertonen van films geeft filmdocent Constant Hoogenbosch op 15 oktober een online filmcollege, waarbij hij Chaplin onder de loep neemt.

Charles Chaplin werd geboren op 16 april 1889. Tijdens het ontstaan van de bioscoopfilm in de Verenigde Staten was hij één van de beroemdste filmsterren ter wereld. Zijn bekendste rol was die van de zwerver The Tramp. Een rol die hij van 1914 tot 1936 in tientallen films speelde. Chaplin overleed op Eerste Kerstdag 1977. Meer informatie over het programma in Forum Groningen vind je op deze website.