Forse file voor Julianaplein door auto met pech

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

Een auto met pech zorgde donderdagmiddag voor flinke verkeershinder op het Julianaplein. Voor het verkeersknooppunt ontstond daarnaast een lange file.

Het pechgeval zorgde ervoor dat Rijkswaterstaat één rijstrook af moest sluiten, waardoor verkeer uit de richting Assen naar Drachten en de westelijke ringweg in de knel kwam. Even voor zes was de weg weer vrij, nadat het voertuig met pech was weggesleept.

In totaal stond er rond 17.40 uur zo’n 4 kilometer file voor het Julianaplein, tussen Haren en Groningen. Automobilisten moesten daardoor rekening houden met een kwartier oponthoud.