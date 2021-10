Forse daling aantal coronapatiënten in Groninger ziekenhuizen

nieuws

Foto: umcg.nl / facebook.com/umcgroningen

Het aantal coronapatiënten wat opgenomen is in de Groninger ziekenhuizen, is sinds afgelopen dinsdag flink gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland, die vrijdagochtend naar buiten werden gebracht.

Volgens het Acute Zorgnetwerk waren er vrijdagochtend nog maar vier coronapatiënten opgenomen in de Groningse ziekenhuizen. Dinsdag waren dat er nog dertien. Op de Groninger IC’s daalde het aantal patiënten van vijf naar één opname.

De daling in Groningen zorgde ervoor dat ook Noord-Nederland als geheel een stuk minder corona-opnames kent. In ziekenhuizen in Groningen, Drenthe en Friesland werden vrijdagochtend 21 coronapatiënten behandeld, waarvan negen op een IC. Dinsdag waren dat er nog dertig, waarvan zestien op een IC.

Van alle opgenomen coronapatiënten in Noord-Nederland, komen er drie uit andere regio’s. Dinsdag waren dat er nog acht.