Flyeractie bij Gerrit Krolbrug voor lagere variant

Foto: Rieks Oijnhausen

Vanaf de vroege dinsdagochtend werd er druk geflyerd bij de Gerrit Krolbrug. Het Gerrit Krolbrug Comité wil dat de nieuwe brug een hoogte krijgt van 3 meter en willen daarom dat gebruikers een petitie tekenen.

De petitie is inmiddels 2.300 keer getekend, maar er moeten in ieder geval 5.000 handtekeningen op de petitie komen. “Helaas hebben de coalitiepartijen zich vooralsnog uitgesproken voor de 4,5 m hoge brug”, zo stelt het Gerrit Krolbrug Comité over de actie. “Als we niets doen dan zitten we de komende 80 jaar vast aan de hoge brug.”

De Gerrit Krolbrug gaat de komende jaren vervangen worden. De aanvaring in mei van dit jaar heeft dat proces versneld. Op tafel liggen drie varianten. Rijkswaterstaat wilde graag een brug op 5,5 meter hoogte, daarnaast lagen er een 4,5 meter en een 3 meter variant. Het Stadsbestuur liet onlangs weten voor de 4,5 meter te willen gaan. Buurtbewoners en diverse belangenorganisaties zijn hier fel op tegen.