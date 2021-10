Flitspalen bij Emmaviaduct schoten dit jaar al meer dan 20.000 keer raak

nieuws

Foto: M. Minderhoud - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=403852

De twee flitspalen langs het Emmaviaduct in Groningen waren in de eerste acht maanden van dit jaar al goed voor meer dan 20.000 boetes. Daarmee staan de twee digitale camera’s nog steeds fier bovenaan in Groningen, als het gaat om het aantal boetes.

Dat het woon-werkverkeer sterk toe is genomen in de laatste vier maanden, is duidelijk terug te zien in het aantal verkeersovertredingen die de Groninger flitspalen hebben geregistreerd. Waar in de eerste vier maanden van dit jaar nog iets meer dan zeventienduizend boetes dankzij flitspalen werden uitgedeeld, waren dat er van mei tot en met augustus al bijna 28.000. Bijna de helft van al deze boetes kwamen op het conto van de twee palen langs het Emmaviaduct.

De flitspaal langs de Rijksweg 360 naar Delfzijl, net buiten de Stad, stond op plek twee binnen de gemeente Groningen (3.380 boetes). De twee flitspalen langs de Friesestraatweg, bij de kruising van de Siersteenlaan, zorgden samen voor 1.142 boetes in de tweede vier maanden van dit jaar.