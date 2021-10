Filmleraar Elroy Gramsbergen bij de laatste drie voor landelijke titel Filmleraar van het Jaar

nieuws

Elroy Gramsbergen (l), Caroline de Nerée (m) en Berrie de Zeeuw (r) zijn in de race voor de titel Filmleraar van het Jaar. Foto: Melanie Lemahieu

Filmleraar Elroy Gramsbergen van de Leon van Gelderschool in Stad zit bij de laatste drie in de strijd voor de landelijke titel Filmleraar van het Jaar. Tot 15 november kan iedereen stemmen op zijn of haar favoriete filmleraar.

“Ik ben net terug uit Amersfoort”, vertelt een blije Gramsbergen in het begin van de avond. “Ik was gevraagd om vandaag op de Dag van de Leraar naar het Flint Theater in Amersfoort te komen. Daar zou bekend worden gemaakt welke drie leraren gaan strijden om de landelijke titel. Er waren zes kandidaten. Iedereen werd keurig voorgesteld door middel van een filmpje en een verhaaltje. Ik was als laatste aan de beurt, en ik dacht, dat wordt niks meer. Maar ik zit gewoon bij de laatste drie. Echt super!”

“Dringt nog niet door”

Gramsbergen neemt het in de finale op tegen Caroline de Nerée, die werkzaam is op een gymnasium in Voorburg. De derde kandidaat is Berrie de Zeeuw die werkzaam is op een middelbare school in Bladel. “Ik moet je eerlijk bekennen dat het nog niet helemaal tot mij door dringt. Ik had het ook helemaal niet verwacht. En wie er ook gaat winnen, dit is al een geweldige eer. Ik kan nu al zeggen dat ik de beste filmleraar ben van het Noorden, haha.”

Juryrapport

De jury is in haar rapport lovend over Gramsbergen: “De jury is onder de indruk van de constructieve wijze waarop Elroy Gramsbergen, docent Media en Film op het Leon van Gelder in Groningen, zijn leerlingen in filmeducatie onderwijst. Daarbij zijn de leerlingen van Elroy enthousiast over de wijze waarop Elroy lesgeeft; hij laat het ontwikkelingsproces volledig bij de leerling en probeert enkel bij te sturen wanneer hier vraag naar is.”

Plezier

Gramsbergen over het juryrapport: “Het rapport beschrijft hoe ik werk. Ik probeer het vak zo in te richten dat leerlingen veel plezier beleven in het maken van filmpjes. Plezier maakt het vak leuk, en het inspireert en het brengt mooie resultaten. Het programma Hest al Heurd is daar een mooi voorbeeld van. De jongens en meiden die dit programma maken waren vandaag ook mee, en zij hebben ook de dag van hun leven gehad.”

Stemmen

Tot 15 november kan iedereen stemmen op zijn of haar favoriete filmleraar van 2021 op de website filmleraarvanhetjaar.nl. De winnaar wordt bekendgemaakt op 24 november tijdens het filmeducatieprogramma op het International Documentary Filmfestival Amsterdam.