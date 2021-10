Fietstunnel bij De Papiermolen gaat twee jaar dicht

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De fietstunnel nabij openluchtzwembad De Papiermolen gaat vanaf 25 november twee jaar dicht. Op de locatie komt een nieuwe en langere fietstunnel.

Aanvankelijk zou er op de locatie geen nieuwe fietstunnel komen. Dat de tunnel er toch komt is grotendeels te danken aan buurtbewoners. Dagelijks maken er zo’n 1.500 fietsers gebruik van de verbinding, op zomerdagen, wanneer het zwembad open is, lopen die aantallen flink op. Dankzij de inzet van buurtbewoners, die zich wendden tot de hoogste rechter in het land, werd een nieuwe tunnel in de plannen ingepast.

Op dit moment wordt er al gewerkt aan de voorbereidingen van de bouw. Zo moeten kabels en leidingen verlegd worden. Op 25 november begint de daadwerkelijke bouw. Fietsers kunnen dan niet meer door de tunnel, zij moeten dan omrijden via de Hereweg of via de Brailleweg. De nieuwe tunnel wordt twee keer zo lang als de huidige tunnel. De nieuwe tunnel gaat namelijk niet alleen onder de ringweg door, maar gaat ook onder de nieuwe verbindingsweg door die tussen de Hereweg en de Brailleweg komt te liggen. De Maaslaan en de Merwedestraat zullen iets verlaagd worden waardoor fietsers de gehele tunnel door kunnen kijken zodat het gevoel van veiligheid vergroot wordt.

De planning is dat de nieuwe tunnel eind 2023 open gaat.