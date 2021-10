Fietsonderdoorgang langs het Noord-Willemskanaal komende maanden vaker dicht

nieuws

Foto via Google Maps - Streetview

In verband met de bouw van een tijdelijke brug over het Noord-Willemskanaal, wordt de fietsonderdoorgang tussen de Muntinglaan en de Laan van de Vrede (bij roeivereniging Gyas) de komende maanden vaker afgesloten.

Dat liet Groningen Bereikbaar vrijdagochtend weten.

De stremming van de onderdoorgang is nodig om de bouw van de tijdelijke brug veilig te kunnen uitvoeren. Aanpak Ring-Zuid verwacht dat de bouw van de tijdelijke brug in februari 2022 klaar is.

De onderdoorgang is in de volgende periodes afgesloten:

Maandag 25 oktober 08.00 – donderdag 28 oktober 16.00 uur

Maandag 8 november – zondag 28 november

Zondag 30 januari – zondag 13 februari

Tijdens de afsluitingen worden fietsers en voetgangers omgeleid via de Paterswoldseweg. Fietsers en voetgangers over het Hoornsediep worden omgeleid via de Muntinglaan, de Paterswoldseweg en de Laan van de Vrede. Bij roeivereniging Gyas kunnen zij weer over het fiets- en voetpad langs de Hoornsedijk rijden. De aannemer heeft voor deze omleiding, aan de oostzijde van de Paterswoldseweg, een dubbel fietspad gemaakt, zodat fietsers niet hoeven over te steken.