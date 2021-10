Fietser zwaargewond bij ernstig verkeersongeluk op Zonnelaan

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een ernstig verkeersongeluk zaterdag aan het einde van de avond op de Zonnelaan is een fietser zwaargewond geraakt. Dat melden verschillende incidentenfotografen.

Het ongeluk gebeurde rond 23.00 uur op de kruising met de Wilgenlaan. Op de kruising werd een fietser geschept door een automobilist. “Het is een zware klap geweest”, vertelt fotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “De auto is zwaar beschadigd geraakt, de fiets ligt twintig meter verderop.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Ambulanciers zijn zich direct gaan bekommeren om het slachtoffer. Daarbij kregen ze bij het stabiliseren hulp van het Mobiel Medisch Team, het MMT. Na ruim een half uur is het slachtoffer met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Bij dit spoed-transport reed de trauma-arts mee in de ambulance.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de precieze toedracht. Vanwege het ongeluk was de Zonnelaan enige tijd afgesloten voor het verkeer.