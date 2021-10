nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen

Een fietsster is dinsdagmiddag rond 12.30 uur in Haren met haar rijwiel onder een taxibusje beland. Het gaat om een 20-jarige vrouw die ernstig gewond raakte.

Het ongeval vond plaats op de kruising Dilgtweg – Kerklaan in Haren. De vrouw zat bekneld en is door de brandweer met hydraulisch gereedschap bevrijd. Ze is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie heeft de omgeving van het ongeval tijdelijk afgesloten. Het overige verkeer werd omgeleid.