Felyx-scooter vernield in Haren, politie zoekt getuigen

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Op de Emmalaan in Haren is in de nacht van zaterdag op zondag een Felyx-scooter vernield. De politie schrijft op Instagram dat men op zoek is naar getuigen.

Bij de politie was rond 02.15 uur een melding binnengekomen dat jongens een scooter aan het vernielen waren op de kruising met de Westerse Drift. Bij aankomst werd de scooter zwaar beschadigd aangetroffen, van de daders ontbrak echter ieder spoor. De politie is op zoek naar mensen die meer informatie hebben, of wellicht getuige zijn geweest. Zij kunnen contact opnemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44.

Daarnaast laat de politie weten dat bij soortgelijke meldingen, waar je getuige van bent, om direct contact op te nemen met de politie. Bij heterdaadsituaties kan er gebeld worden met 112, bij andere meldingen met 0900 88 44.

View this post on Instagram A post shared by politiebureau Groningen-Zuid (@politie_groningen_zuid)