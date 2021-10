FC Groningen zoekt gastgezinnen voor jonge voetballers

nieuws

Foto Andor Heij. FC Groningen O-21

FC Groningen houdt maandag 15 november een voorlichtingsavond voor gast- en pleeggezinnen van jonge voetballers. De club doet dat samen met Humanitas en Elker.

In de bovenbouw van de Opleiding van FC Groningen wordt nationaal en internationaal gescout. Jonge voetballers die naar FC Groningen komen, worden opgevangen in gastgezinnen. Een gastgezin biedt de voetballer een thuis en helpt daardoor mee aan het verwezenlijken van zijn droom; profvoetballer worden.

Jeugdhulporganisatie Elker en vrijwilligersorganisatie Humanitas zijn voor de FC op zoek naar gastgezinnen. Luca Leithuijser, topsportbegeleider bij de FC Groningen Opleiding, zegt: “Wanneer je de tijd en ruimte hebt, kun je kinderen echt helpen. In hun verdere ontwikkeling, in groei en bij FC Groningen een stap dichter bij de droom om in volle stadions te spelen. Door samen te werken hopen we een grotere groep gast- en pleegouders te kunnen aanspreken en ook te leren van elkaars ervaringen.” Meer informatie is te vinden op de website van FC Groningen.