FC Groningen zet Helmond Sport simpel opzij in KNVB beker

Foto: Sportphotoagency.com Romano Postema

FC Groningen heeft woensdagavond zonder problemen de tweede ronde van de KNVB beker gehaald. In eigen huis werd de nummer 16 van de eerste divisie, Helmond Sport, met 4-0 verslagen.

Trainer Danny Buijs gaf enkele basisspelers rust om te herstellen van de wedstrijd tegen AZ. Ook zonder die spelers was FC Groningen veel sterker dan de Brabantse opponent. Halverwege de eerste helft had FC Groningen Helmond Sport in feite al op de knieën. Romano Postema maakte de 1-0 na 19 minuten op aangeven van Daleho Irandust. Irandlust schoot nog geen minuut later de 2-0 in de touwen na zwak verdedigen bij de Helmonders.

Na opnieuw slecht uitverdedigen bij Helmond Sport kreeg Postema in de 36e minuut de bal op een presenteerblaadje: 3-0. Groningen ging na de thee vrolijk verder met aanvallen. In de 54e minuut legde Damil Dankerlui de bal panklaar op het hoofd van invaller Jørgen Strand Larsen: 4-0.

FC Groningen werd daarna wat slordiger. Jarno Lion kreeg namens Helmond Sport een enorme kans, die ternauwernood gekeerd werd door Peter Leeuwenburgh. Er was geen VAR aanwezig om te controleren of die bal toch niet achter de doellijn was geweest.

FC Groningen speelde daarna weer geconcentreerd en Irandlust kreeg nog een grote kans op de vijfde. Het bleef ondanks nog twee goede mogelijkheden echter bij een kwartet doelpunten voor de Groningers. FC Groningen weet zaterdag wie de volgende tegenstander is in de KNVB beker.